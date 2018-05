¿Desde cuándo puede jugar Paolo Guerrero en Flamengo?

Oficialmente Paolo Guerrero cumple hoy la sanción de 6 meses sin jugar que le impuso la FIFA. Sin embargo, el delantero de Flamengo se encuentra en una intensa batalla con la WADA ante el TAS para quedar libre de toda culpa y poder jugar con su club y la Selección Peruana.

TE PUEDE INTERESAR: Paolo Guerrero: continúa audiencia en el TAS donde el jugador busca limpiar su imagen [EN VIVO]

Pero, ¿qué pasa si hoy no sale la resolución final sobre Paolo Guerrero? ¿Podrá jugar? ¿seguirá sancionado? Acá te contamos lo que pasaría con el capitán de la Selección Peruana. De acuerdo al abogado del 'Depredador', el atacante nacional ya podrá jugar este mismo fin de semana por Flamengo porque la sanción ya cumplió y estará habilitado para enfrentar este mimo domingo a Internacional hasta que el TAS dictamine el fallo final.

Según últimas informaciones, el fallo podrá salir en un máximo de 20 días, o en el peor de los casos, podría darse tras el Mundial. Sin embargo, eso no será motivo para que Paolo Guerrero siga suspendido, sino que ya podrá jugar y estos son los partidos que lo espera.

Si fallo sale en 20 días, estos son los partidos que puede jugar Paolo con Flamengo: vs. Inter (este domingo), vs. Chapecoense (13/5) y vs. Vasco (16/5). Depende de veredicto para saber si estará en amistosos y Mundial con 🇵🇪