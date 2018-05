Sergio Ramos: “Conozco a Luis Suárez (acusaba dolor) y por eso dije que no detuvieramos el juego”

El Barcelona igualó 2-2 con Real Madrid, en una jornada más de ‘El Clásico’. El partido se jugó con mucha intensidad, siendo el juego brusco una gran característica de los 90 minutos disputados. Esa energía dejó algunas situaciones discutidas y se trasladaron fuera del campo.

Sergio Ramos, líder de la defensa madrileña, dio unas fuertes declaraciones, dirigidas a Luis Suárez, al finalizar el encuentro ante el Barcelona. “Queríamos ganar y conociendo a Luis (Suárez) he dicho que no tirásemos el balón fuera", afirmó el defensa central del Real Madrid.

El momento al que hizo hincapié fue cuando Luis Suárez acusaba un dolor y, tendido en el piso, parecía necesitar asistencia médica. Sin embargo, eso no sucedió. Sergio Ramos, hoy capitán del Real Madrid, agregó: "Sabíamos que lo de Suárez no era nada grave y por eso no hemos tirado el balón, porque no hemos querido".

"Cada uno es de su padre y de su madre. No estamos aquí para educar a nadie. Suficiente tengo con los tres niños que tengo en casa. Para eso está el árbitro”, finalizó Sergio Ramos. También felicitó al Barcelona por el título conseguido y dijo que hicieron los méritos suficientes para lograrlo.