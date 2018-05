¿Será Pep Guardiola? Yaya Touré confesó a quién "odia" más en el fútbol

Recientemente se anunció que Yaya Touré iba dejar el Manchester City tras ocho temporadas y este miércoles (2:00 p.m.) le rendirán un homenaje durante el duelo ante el Brighton.

El marfileño fue entrevistado a propósito de su marcha y dijo que personaje es el que más "odia" en el fútbol. No, aunque muchos no lo crean, no se trata de Josep Guardiola.

En realidad es un jugador, Nemanja Matić, centrocampista serbio de 29 años, quien hoy milita en el Manchester United, aunque también militó en el Chelsea. Es el rival más difícil al que ha enfrentado.

“Es un jugador contra el que es difícil de jugar. ¡Le odio!”, dice entre risas. “Es alto y fuerte. Para poder encontrar un oponente que juegue contra mí y detenerme ... hay pocos, pero Matic fue uno de los que más problemas me ha dado”, agrega el africano.

EL DATO

Tourá ganó ocho títulos con el Manchester City.