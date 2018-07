El contundente mensaje de Arthur durante su presentación como nuevo fichaje del Barcelona

Ni Xavi ni Iniesta: Arthur. El volante brasileño fue presentado como nuevo jugador del Barcelona y fueron inevitables las preguntas y comparaciones con los dos irrepetibles e históricos volantes españoles, sin embargo, el exfutbolista del Gremio de Porto Alegre aclaró que viene a hacer su propia historia en el club catalán.

"Nunca he escondido la pasión que siento por estos dos jugadores y que me comparen con ellos es fantástico, pero eso no va a afectarme. Los tengo como espejo, son una referencia para mí, personas que han hecho historia en el club. Pero yo soy Arthur, tengo una larga carrera por delante y he de demostrar a todo el mundo por qué estoy aquí. Trabajaré para acercarme a ellos lo máximo posible", afirmó Arthur en rueda de prensa.

El futbolista de 22 años reveló que desde niño sigue a su nuevo club. "Estoy muy feliz de poder llevar la camiseta del Barça. Es un estilo de juego que he estado siguiendo desde niño, siempre con la pelota en el pie, pensado que me gustaría jugar aquí algún día", aseguró.

Arthur, que fue alabado por el secretario técnico del Barcelona, Eric Abidal, reconoció que es un futbolista con ADN Barça: "Es verdad, tengo estas características y poder venir a un equipo como el Barcelona es fantástico para mí, porque voy a disfrutar al lado de grandes jugadores, de grandes figuras. Ese siempre ha sido mi sueño".

Finalmente, el flamante fichaje del Barcelona reveló que el consejo de sus compatriotas le ayudó a decidirse. "Hablé con Paulinho, Countinho, Neymar... y todos me dijeron lo mismo: que esta es una ciudad maravillosa, con buen clima, una cultura muy fácil y un gran club con el que es muy fácil trabajar", sentenció.

EL DATO:

Arthur firmó contrato con el Barcelona hasta 2024 y su cláusula de rescisión vale 400 millones de euros.