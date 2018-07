Paul Pogba más cerca de Barcelona que quedarse en Manchester United

Paul Pogba no está a gusto en el Manchester United de José Mourinho y eso se lo hizo saber Mino Raiola (representante del jugador) a los directivos del Barcelona. Estos últimos días, el agente del francés ha estado en la Ciutat Esportiva del FC Barcelona para conversar con algunos ejecutivos del cuadro catalán para fines de representar a alguno de los futbolistas jóvenes.

El francés de 25 años está dispuesto a cambiar de aires ya que considera que con la selección de Francia durante el Mundial Rusia 2018 ha logrado alcanzar un mejor nivel y no quiere regresar a Old Trafford. Según Raiola, significaría un retroceso en su progresión como futbolista. Desde hace varios meses se viene hablando de la posibilidad que Paul Pogba no siga en Manchester United.

No es la primera vez que el Barcelona sabe que el futbolista francés estaría interesado en convertirse en un culé más. En el verano del 2015, su nombre sonó mucho por las riendas culés y no se llegó a concretar el fichaje ya que la Juventus quiso hacer respetar el contrato del futbolista y a fines de la temporada salió la posibilidad de que juegue en la Premier League.

Solo se habló de Paul Pogba. Mino Raiola también es agente del italiano Marco Verratti pero no hablaron sobre el caso del mediocampista del PSG. La temporada pasada pudo llegar pero los directivos del cuadro francés no lo dejaron ir. Al día de hoy, todo hace indicar que Thomas Tuchel si contará con los servicios del mediocampista para la temporada.