André-Pierre Gignac explicó sus razones por las que decidió mantenerse en Tigres

A pesar de ser uno de los jugadores más cuestionados del elenco de Tigres, André-Pierre Gignac aseguró que es tan hincha de los ‘felinos’, que dejó de lado exorbitantes ofertas económicas para quedarse el club mexicano.

“Yo voy a ser sincero. Sin ser agrandado ni nada de eso, ya rechacé varias ofertas y con muchísimo más dinero que aquí. Muchos. Pero, la pasión no se compra. La verdad yo voy a seguir en mí mismo camino, que es terminar mi carrera en Tigres”, enfatizó André-Pierre Gignac.

Asimismo, André-Pierre Gignac sostuvo que toma con tranquilidad las críticas en su contra, pues reconoce que la relación amor-odio es parte del deporte rey, aunque asegura que eso no influye en su desempeño con Tigres.

“Mi familia, el recibimiento de los mexicanos, para mi familia, mis amigos; la escuela, la gente, la ciudad, Monterrey, los Tigres, los Rayados que me odian, pero me aman también. Pero no pasa nada, así es el fútbol”, sentenció el exMarsella.

EL DATO

Este sábado 21, Tigres debutará en el Torneo Apertura 2018, midiendo fuerzas ante León.