América vs Manchester United EN VIVO: fecha, canal y horario para ver el partido amistoso

Este jueves en el estadio de la Universidad de Phoenix, Estados Unidos, se enfrentarán América vs Manchester United EN VIVO ONLINE EN DIRECTO vía Televisa, TDN y Univisión en un amistoso internacional (9:00 p.m. hora peruana), como parte de su pretemporada.

Para este duelo, José Mourinho llega con varias bajas como, Alexis Sánchez, Romelu Lukaku, Fellaini, Paul Pogba, Marcus Rashford, Lingard, Young. Estos seis jugadores están disfrutando unas merecidas vacaciones tras participar en el Mundial con sus respectivas selecciones, a excepto del chileno que no pudo viajar a Estados Unidos por problemas con su visado.

