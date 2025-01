Christian Cueva envía potente mensaje a Pamela Franco y lanza revelación: "La vida pone todo en su lugar"

Pamela Franco y Christian Cueva se encuentran atravesando su mejor momento, no solo a nivel profesional, pues facturan juntos en los conciertos, sino también en el ámbito sentimental. El jugador del Cienciano publicó una tierna fotografía donde revela que ama a su actual pareja. Curiosamente, esto después de que Marisol lanzara su nueva canción junto a Leslie Shaw y Pamela López, "Dile que no".

Por primera vez se ve a la pareja no solo divirtiéndose en un video de TikTok, sino también dándose un tierno beso, que fue acompañado con un mensaje. "Dios y la vida ponen todo en su lugar quiero decirte mi amor que estoy muy orgulloso" de ti por todo lo que vales por ese corazón maravilloso que tienes y seguiremos firme que hay muchos sueños por cumplir. Te amo".

Christian Cueva publicó tierna foto junto a Pamela Franco. | Foto: Instagram

Cabe mencionar que la cantante Marisol lanzó su nueva canción con Leslie Shaw y Pamela López, 'Dile que no'. En este sentido, mucho se ha dicho sobre que estaría dirigido a Christian Cueva debido a que en la última escena pues se ve que su todavía esposa tira ropa de hombre de su casa y luego patea una pelota de fútbol.

La 'Faraona de la Cumbia' no dudó en pronunciarse el respecto en un video de streaming y reveló a quién estaría dirigida la canción. "Esta canción va dirigida a todas las personas que, cuando nos lastiman y cometen errores, quieren volver. Entonces, al decirles que no, porque ya hay daño, y eso de que 'voy a cambiar' y 'las cosas van a ser distintas', yo ya no creo en esas cosas", contó.