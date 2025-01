¿Quién es la modelo trans Sofía Avendaño y por qué la vinculan con Pablo Ceppelini?

Por su parte, Avendaño respondió y dejó entrever que estaba una relación sentimental con un jugador, pero no reveló la identidad de su pareja y desmintió cualquier infidelidad: "Respecto a las mujeres que están saliendo a decir, o que me escriben que hablaron con él por chat, etc. Jajaja, Eso a mí no me incumbe, él estaba soltero y si se ilusionaron, lo siento mucho, pero como yo también soy figura pública, aquí no me voy a prestar para que salga de control. Y si es verdad que son cachos o hay más, ¿por qué, tan raro, apenas medio se suponen cosas de mí con él, por qué ahora sí salen a la luz pública las afectadas o engañadas? (…) ¿Por qué, hasta ahora, la única que tiene la camiseta y se han filtrado fotos y tiene al equipo entero felicitando a mi hermano en su cumpleaños, soy yo?".