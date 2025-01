Pamela López reafirmó infidelidad de Cueva con Melissa Klug: "No me voy a rectificar"

"Yo lo dije, me lo aceptó (lo ocurrido con Melissa Klug)" comenzó señalando: "No tengo pruebas, pero tampoco dudas y es lo que él me dijo (…) Repito, yo digo lo que Cueva me aceptó y lo que yo tengo también, tengo conversaciones. Ella me mandó una carta notarial, la cual fue respondida que no me voy a rectificar, me voy a ratificar", indicó Pamela López.