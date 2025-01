Creador de 'El cervecero' acusó a Cueva de romper contrato y lo demandará: "Tendrá que pagar S/40.000”

El creador de 'El Cervecero' dio a conocer que había un acuerdo previo con Pamela Franco y Christian Cueva sobre su pago económico y prestaciones pactadas entre las tres partes, pero durante la primera fecha, el futbolista no se presentó en el show, esto llevo al compositor interponer una demanda civil.

"Voy a tener que proceder por incumplimiento de compromiso, él no ha cumplido. Yo cumplí con ellos en darles permiso para que puedan difundir la obra. El lunes me reuniré con los abogados de Apdayc para proceder porque no es justo", señaló José María Yzazaga.