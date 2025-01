¿Será feriado el 17 y 18 de enero por el aniversario de Lima? Esto es lo que se sabe, según el Gobierno

Hace unos días, muchos peruanos pudieron disfrutar del feriado largo por el Año Nuevo 2025 y ahora ya se encuentran preparándose para las celebraciones por el 490 aniversario de Lima que se celebrará el próximo 18 de enero . Este evento ha generado un poco de incertidumbre pues se ha comenzado a especular sobre un posible feriado o días no laborales a partir del 17 de enero , pero ¿qué se sabe sobre ello? Entérate en esta nota.

Hasta el momento, no se ha confirmado más detalles sobre si el viernes 17 y viernes 18 son feriados o días no laborables por el Aniversario de Lima. Esto quiere decir que durante estas fechas se considerarán laborales, por lo cual las personas que no acudan a sus centros de labores recibirán una sanción por parte de su empleados.