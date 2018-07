América vs Manchester United EN VIVO: horario, canales TV y transmisión del amistoso internacional en Phoenix

América de México y Manchester United se enfrentarán este jueves 19 de julio (EN VIVO vía TDN, Univisión y Televisa Deportes) en el estadio de la Universidad de Phoenix, Estados Unidos, por amistoso internacional con miras al inicio de las temporadas de sus respectivas torneos: Liga MX (México) y Premier League (Inglaterra).

Sin Oribe Peralta y Jeremy Menez, principales figuras en el América, los dirigidos por Miguel Herrera esperan sorprender al Manchester United de José Mourinho que, también, sufre las bajas de sus jugadores más importantes que participaron en el Mundial de Rusia: Romelu Lukaku, Maroune Fellaini, Paul Pogba, Ashley Young, Marcus Rashford y Jesse Lingard.

Ante el Manchester United, el América de Miguel Herrara ensayará el once que se medirá ante los 'Rayados' del Necaxa para la primera fecha del Apertura 2018 de la Liga MX, Se espera que Oribe Peralta y Jeremy Menez pueden recuperarse a tiempo de sus lesiones. De no ocurrir, la directiva analizará reforzar la plantilla de las 'Águilas' de México.

El Manchester United, por su parte, tampoco podrá tener en cancha el chileno Alexis Sánchez, ya que tuvo problema en el trámite de su visa, pero, en su lugar, sí serán de la partida contra América otras figuras como Juan Mata, Anthony Martial, Luke Shaw y Antonio Valencia.

Los de José Mourinho se prepara para la International Champions Cup, torneo relámpago en Estados Unidos donde tendrá como rivales al AC Milan (25 de julio), Liverpool (28) y Real Madrid (31).

Us: Joel, do you think you can make Anthony laugh?



Joel: ...



😂😂 @ElGatoPereira1 @AnthonyMartial #MUFC #MUTOUR pic.twitter.com/tmFFvDcwm2