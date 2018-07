Liga Española y Francesa en pie de guerra por el Paris Saint-Germain

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, y la titular de la Liga de Fúttbol Profesional Francesa, Nathalie Boy de la Tour, se enfrascaron en duras manifestaciones luego que Tebas señalara que el Paris Saint-Germain realiza "trampas económicas" para vulnerar el Fair Play impuesto por la UEFA.

"La situación del PSG en el Fair Play Financiero no son de su competencia y conciernen a la UEFA y al fútbol francés".Una vez más, ha juzgado usted útil cuestionar el Paris Saint Germain y a la UEFA de forma inaceptable a través de la prensa", anunció Boy quién dejó entrever que irá hasta donde haga falta para que Tebas reconsidere los ataques - según su percepción - difamatorios.

La dura respuesta del directivo español apareció tras conocer las palabras de su homóloga 'bleu'. Mostrando seguridad y de manera contundente señaló que no tiene ningún problema en enseñarle y explicarle las trampas que hace el PSG.

"Me sorprende que una liga tan seria como la francesa no haya detectado el problema, me resulta extraño. Así mismo, todas las ligas somos responsables de velar por el interés de la industria del futbol en Europa. Las prácticas anticompetetivas del PSG (dopaje financiero) ponen en riesgo el equilibrio de esta industria. Si considera que mis afirmaciones son difamaciones, que me denuncie cuanto antes para demostrar ante los tribunales que lo que decimos es verdad. Y sobre sus acusaciones de presionar a la UEFA, debería informarse sobre quién presiona realmente a la UEFA", refirió.

Nathalie Boy catalogó de "indecente" que el mandamás de LaLiga se pronuncie de esa manera: considera que denigra a los directivos del PSG. "Nos sorprende que el presidente de una institución tan respetable como la Liga intente influenciar a través de los medios de comunicación las decisiones de la UEFA. Sus repetidas declaraciones a los medios denigran al Paris Saint Germain que siempre ha respetado las decisiones de la UEFA en materia del Fair Play Financiero", conjeturó.

Hasta el momento Aleksander Čeferin, n° 1 de la UEFA, no se ha manifestado al respecto.