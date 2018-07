Matías Almeyda: “A Lionel Messi no le gusta que se le arrodillen”

La Selección Argentina atraviesa por una crisis deportiva tras la participación en el Mundial Rusia 2018. Jorge Sampaoli, entrenador de la ‘Albiceleste’ en el mencionado torneo, fue muy criticado por sus decisiones y ahora, con el puesto libre, se manejan muchos nombres y entre ellos está el de Matías Almeyda.

El ‘Pelado’ ha obtenido muy buenos resultados con el Chivas de Guadalajara en la Liga MX, por lo que su llegada al banquillo de Argentina no sería utópico. Matías Almeyda tuvo una entrevista con TyC Sports y primero analizó la participación en el mundial. “Fue justo cómo llegó Argentina y cómo se fue del Mundial. Tenemos que dejar de esperar que Messi nos salve”, explicó.

“Me pareció raro ver jugar a la Argentina el partido más importante del Mundial sin un nueve”, agregó, como una pequeña crítica al trabajo de Jorge Sampaoli. “Nosotros somos entrenadores, tenemos que estar preparados para esto. Algunos no quieren, otros sí queremos e iríamos nadando o corriendo a la Selección”.

“Algunos que estuvimos ahí no hemos podido conseguir cosas importantes como jugadores, y por eso el deseo está, con pasión, con amor, con sacrificio, para aportar nuestro granito de arena. Y si no, apoyar desde algún lugar porque realmente se necesita un cambio serio. Dirigir a la Selección es tocar el cielo”, añadió Matías Almeyda.

Finalmente, Matías Almeyda dejó un fuerte mensaje: “A Lionel Messi, como también a Maradona, no les gusta que se les arrodillen, ellos quieren sentirse uno más. No se puede esperar que Messi nos salve. Si trabajás en equipo, puedes potenciar a Messi. Por la Selección no pueden pasar 100 jugadores en tres años, no se pueden cambiar los sistemas todos los Mundiales. Argentina no tiene una identidad de juego, desde Passarella y Bielsa no hay proceso completo”.