Andoni Zubizarreta se pronunció sobre el posible fichaje de Mario Balotelli al Marsella

En Marsella no se andan con rodeos y buscan desde hace bastante tiempo tener al italiano Mario Balotelli entre sus filas. El delantero está en el Niza y quiere irse a otro club. Esto debido a que a la pretemporada del cuadro francés llegó quince días después. No caben dudas de su calidad como futbolista pero su comportamiento puede ir terminando con su carrera poco a poco.

El director deportivo del Olympique de Marsella, Andoni Zubizarreta, es consciente de lo difícil que será fichar al jugador. Su pase le costaría más de 10 millones de euros aproximadamente, pero aún no se llega a un buen acuerdo entre ambas partes. Dejó en claro que quiere tenerlo, pero también dependerá de las condiciones que deba aceptar el delantero italiano.

"Estamos intentando llegar a un acuerdo. Se está intentando y si funciona, funciona. Pero si no haremos un equipo igualmente competitivo. Hay decisiones de las que no nos apartaremos", comentó el ex portero en la presentación del flamante refuerzo Caleta-Car en el Olympique de Marsella. ¿Llegará 'SuperMario' a las riendas del club francés?

Uno de los objetivos más ansiados del Marsella es salir campeón de la Ligue 1. Se han cansado de ver cómo el PSG y el Mónaco están en los primeros lugares siempre y entre ellos luchan por conseguir el título liguero. Esta vez, Zubizarreta planea armar un equipo que compita y no de facilidades a sus rivales, sobretodo a los que tienen nombres más importantes.