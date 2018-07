Julian Draxler, Boateng y Rüdiger se solidarizan con Mesut Özil tras su retiro de la selección de Alemania

Mesut Özil no está solo en Alemania. A pesar de haber renunciado a la 'Die Mannschaft' por presuntos ataques "xenofóbicos y racitas" de algunas malos hinchas, el volante ha recibido todo el apoyo de sus compañeros Julian Draxler, Jerome Boateng y Antonio Rüdiger por esta dura decisión en las redes sociales.

PUEDES VER: El brutal dardo del presidente del Bayern a Özil: "Su juego es una mi..."

En Instagram, Julian Draxler puso a Mesut Özil como un espejo a seguir para futuras generaciones de futbolistas que quieran empezar su aventura en la selección de Alemania.

"Gracias por lo que has hecho por el fútbol alemán. Puedes estar orgullos de tus logros. Tu técnica y estilo han abierto la puerta a muchos jugadores como yo a la selección de Alemania", dijo Julian Draxler.

Asimismo, Antonio Rüdiger se solidarizó con Mesut Özil con este emotivo mensaje: "Eres uno de los mejores futbolistas con los que he jugado. Los verdaderos fans y amigos siempre te recordarán por la alegría que nos trajiste durante tu carrera en Alemania".

Danke an einen der besten Fußballer, mit dem ich je zusammengespielt habe. ⚽🙏🏼|| Thanks to one of the best footballers I've ever played with. The real ones will always remember the joy you brought us during your @DFB_Team career 💪🏾🏆🇩🇪 #DankeAbi #Bro #Hustle #AlwaysBelieve pic.twitter.com/IROHRWWbcL