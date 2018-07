Federación Alemana rechazó acusación de racismo que hizo Mesut Özil

Luego de causar revuelo con la grave acusación de racismo que aseguró ser víctima Mesut Özil, la Federación de Fútbol Alemana dio su descargo negando tajantemente la imputación de discriminación, además de asegurar que incluyen programas de integración en su programa deportivo.

"Rechazamos categóricamente que la DFB esté asociada al racismo. La DFB ha estado muy involucrada en el trabajo de integración en Alemania. Entre otras cosas, ha integrado a decenas de miles de refugiados en la familia del fútbol. En los últimos 15 años, ha establecido un trabajo de integración de varias capas ", expresó el presidente del club, mediante un comunicado.

Y es que, como se recuerda, el actual jugador del Arsenal, Mesut Özil, hizo una extensa denuncia en contra de la Federación Alemana, luego de publicar una fotografía con autoridades de Turquía.

Razón por la que, decidió renunciar a la selección germana, argumentando que solo es considerado alemán en los buenos, tras ello, es un inmigrante. "Soy alemán cuando ganamos, pero inmigrante cuando perdemos", dijo.

"Con mucho dolor no seguiré jugando para la selección alemana mientras tenga este sentimiento de racismo e irrespeto. Ha sido una decisión muy difícil porque siempre lo he dado todo. Pero cuando altos cargos de la DFB me han tratado como lo han hecho, con falta de respeto hacia mis raíces turcas y me han acusado injustamente", fue la comunicación de Özil.

EL DATO

Mesut Özil participó en 3 Mundiales con la Selección Alemana: Sudráfrica 2010, Brasil 2014 (ganador) y Rusia 2018.