Franz Beckenbauer niega fraude fiscal en el Mundial Alemania 2006: "Es una sarta de mentiras"

El exseleccionador de Alemania, Franz Beckenbauer, calificó como una "sarta de mentiras las persistentes acusaciones de fraude fiscal que han sido vertidas sobre él y hacia la directiva de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) que comandó la realización del Mundial 2006.

"Que la gente decida por sí misma ya que no existe forma de contrarrestar esta sarta de mentiras, así que me he rendido. He dado toda la información correspondiente a las personas que me la pidieron", señaló Beckenbauer quién fue designado presidente del Comité Organizador de la Copa del Mundo 2006.

Las especulaciones nacen debido a que - el exjugador teutón de 76 años - estuvo al frente de una organización la cuál habría recibido - vía Suiza en el 2002 - una gran suma dinero por parte de Mohamed Bin Hammam, exvicepresidente de la FIFA. Su origen es más que sospechoso y a ello hay que añadirle la presunta recepción - en el 2005 - por parte de la DFB para un supuesto pago fraudulento de 6,7 millones de euros que habría realizado el exdirigente Robert Louis-Dreyfus.

La Fiscalía y el organismo de inspección tributaria de ese país realizan investigaciones desde noviembre del 2015. Dicha entidad ha acusado a Theo Zwanziger, expresidente de la DFB, y a dos compañeros suyos, Wolfgang Niersbach y Horst R. Schmidt, por ese presunto fraude. La versión que maneja la justicia europea es que estos tres directivos realizaron una falsa declaración fiscal en el 2006. Por esta razón, la Federación Alemana pagó 19,2 millones de euros en conceptos de impuestos, sin embargo, los tres funcionarios - incluido Beckenbauer - rechazan las aseveraciones.