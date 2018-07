Mesut Özil anuncia que se retira de la Selección de Alemania [FOTO]

El volante Mesut Özil jugó con la Selección Alemana en el Mundial Rusia 2018, siendo parte de la sonada eliminación en la fase de grupos. El destacado futbolista no tuvo su mejor nivel en el torneo más importante de selecciones, convirtiéndose en uno de los jugadores más criticados por la triste campaña del combinado que fue campeón del mundo en Brasil 2014.

Tras ello, Mesut Özil meditaba la posibilidad de retirarse de su seleccionado y hoy, para sorpresa de muchos, el actual jugador del Arsenal de Inglaterra anunció su decisión en redes sociales. En sus cuentas oficiales, publicó un extenso comunicado en el que da las razones por las que culmina con su participación en la Selección de Alemania.

PUEDES VER: Las jugadas de lujo que dejó Pedro Aquino en su debut con León [VIDEO]

El habilidoso atacante también había sido criticado por la fotografía que se tomó con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien ha sido acusado de violaciones a los derechos humanos. Esta, según las líneas que compartió en su comunicado, se suma a los comentarios racistas, razones por las que decidió dar un paso al costado en el equipo que dirige Joachim Löw.

NO TE LO PIERDAS: Pedro Gallese podría ser el fichaje bomba del Besiktas de Turquía

De esta forma, Mesut Özil le dice adiós a la participación internacional con el combinado alemán con solo 29 años, disputando 92 encuentros, anotando 23 goles en total y consiguiendo la Copa del Mundo en Brasil 2014. Su estilo de juego le entregaba una calidad distinta a la Selección de Alemania, por lo que su ausencia será difícil de suplir.

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74