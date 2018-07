Malcom fue silenciado por Roma en la antesala del partido contra el Barcelona

El encuentro entre el FC Barcelona y la Roma por la International Champions Cup 2018 - que será disputado hoy a las 09:05 p. m. (hora peruana) - tendrá el aditivo principal: la presencia de Malcom aumenta el morbo entre ambas escuadras.

El equipo italiano no olvida la 'traición' que realizó el delantero brasileño tras fichar - sorpresivamente - por el cuadro catalán cuando las negociaciones - de club a club - ya estaban cerradas con el Girondins.

Y es por ello que, mediante su cuenta oficial de Twitter (en su versión inglés), el club dirigido por Eusebio Di Francesco decidió 'silenciar' al futbolista: esta determinación se tradujo con la publicación de un 'screenshot' lo cual señala "Muteados en el Mundo - Malcom - por siempre".

La publicación lleva menos de una hora y ya tiene más de 10 mil reacciones. La 'enemistad' con el jugador de 21 años ha traspasado hasta el plantel: el defensor griego, Kostantinos Manolas, ha señalado que no saludará a su casi compañero de equipo: "¿Malcom? No sé quién es, no le saludaré", enfatizó.

EL DATO

Malcom llegó al Girondins de Bordeaux en la temporada 2015/16 procedente del Corinthians. En el cuadro francés jugó 96 encuentros donde anotó 19 goles.