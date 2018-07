Manolas a Malcom: “Antes que fichara por el Barcelona no sabía quién era”

Este martes 31 de julio Barcelona y Roma se enfrentan por la International Champions Cup, un torneo que vienen disputando varios clubes de Europa de cara a las próximas temporadas a iniciarse en todas las ligas del viejo continente.

En este marco, y luego del polémico fichaje de Malcolm por Barcelona, el defensa griego de la Roma, Kostas Manolas pegó fuerte contra el flamante fichaje del cuadro culé tras el desplante del brasileño al cuadro de la capital de Italia.

"¿Malcom? No sé quién es, no lo conozco, incluso antes de que fichara por el Barça no conocía ni su nombre. No hay motivos para saludarlo. No quiso ir a la Roma, pues que se vaya mejor al Barça", afirmó de manera contundente el defensa griego.

Recordemos que la Roma ya había anunciado a través de sus redes sociales la contratación del atacante brasileño Malcom, sin embargo, al ultimo momento el cuadro de Barcelona de España termino haciéndose con los servicios del sudamericano dejando con los crespos hechos al cuadro capitalino.

EL DATO

Kostas Manolas fue el verdugo del Barcelona en la Liga de Campeones anterior, anotando el gol definitivo para eliminar al cuadro catalán y avanzar a las semifinales de dicho certamen.