Edwin Oviedo afirma que Ricardo Gareca pidió que el mismo equipo de la FPF se quede para renovar

Salió al frente a hacer su descargo. Edwin Oviedo, presidente de la FPF, habló con el programa 'Fútbol como cancha' de RPP y dejó en claro que no va a renunciar al sillón de la Videna y afirmó que el plan para renovar contrato con Ricardo Gareca continúa en pie. Es más, la otra semana habría 'humo blanco'.

"Ricardo (Gareca) conoce esta directiva y en momentos difíciles sostuvimos el proyecto en contra de la voluntad de muchos hinchas. Así como le dimos esa confianza, yo creo que Ricardo necesita la condiciones adecuadas, necesita el equipo que le ha dado soporte para lograr el éxito. Antes que Ricardo se vaya de vacaciones, su abogado nos dijo que necesita el mismo equipo. Nosotros defendimos a muerte a Ricardo Gareca y su comando técnico, obviamente con esta coyuntura es difícil", expresó Oviedo.

Asimismo, reconoció que es muy probable que Gareca ande preocupado por toda esta situación. "Por este momento, Ricardo Gareca y su comando técnico deben leer estar noticias y estar preocupados; por eso yo estoy saliendo a hablar. No voy a renunciar, no he hecho nada indebido, es más me estoy sometiendo a que la Comisión de Auditoria y Ética hagan las investigaciones y si hay algo, con mucho gusto daré un paso al costado", agregó.

Finalmente, puntualizó que la prioridad de la FPF por estos días es sellar la renovación del seleccionador argentino: "Nuestra prioridad es la renovación de Gareca, estoy seguro que manteniendo el equipo (Juan Carlos Oblitas, Antonio García Pye y Romina Antoniazzi) vamos a darle la tranquilidad para concretar la renovación. Cuando muchos decían para qué Oviedo va a Suiza a tener una reunión con Gianni Infantino para que Paolo Guerrero pueda jugar el Mundial y miren ahora, no solo jugó el Mundial, también lo hace por su club. Estamos seguro que manteniendo el equipo vamos a renovar el contrato del profesor".

Oviedo asumió la presidencia de la FPF en enero del 2015.