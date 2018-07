Agente de Malcom: "La Roma no puede demandarlo, no firmó nada"

Junior Minguella aclaró los rumores de la demanda por parte de la Roma y explica que el conjunto italiano no está en ninguna posición para denunciar a Malcom, puesto que no existe vínculo alguno. "No tienen fuerza para demandar, Malcom no firmó nada con ellos. No hay motivo jurídico para reclamar ningún daño o perjuicio", declaró el agente para 'RAC1'.

Luego, el representante, comentó que el equipo italiano pecó de inocente, ya que lo anunció sin haberlo asegurado, sobretodo con varios clubes con la mira sobre él. "El error de la Roma fue hacerlo público antes de tiempo, ya que conocían otros intereses. El Barcelona se vio obligado a actuar rápido", explicó.

También, se reveló que el Barcelona tenía en mente tanto al jugador del Girondins como a Willian, seleccionado brasileño. Además, el contacto entre el club catalán y el jugador se había efectuado tiempo atrás. "Tenían las posibilidades de Willian y Malcom. Se estudió la viabilidad económica y técnica de ambos y la balanza se decantó por Malcom. Es un jugador que estaba en la agenda desde el 14 de junio", señaló.

Finalmente, Minguella, nombró algunos de los equipos que estaban interesados en contar con los servicios de Malcom. La Roma no era el único club interesado. "No sólo la Roma estaba interesada en él, sino el Tottenham, el Everton o el Inter también lo estaban", habló el representante del brasileño.

EL DATO

Malcom fue fichado por el Barcelona por 41 millones con un vínculo de cinco temporadas.