Aurelio De Laurentiis sobre Cristiano Ronaldo: "La edad no perdona"

Las polémicas declaraciones del presidente del Nápoli, Aurelio De Laurentiis, han remecido a toda Italia. El directivo volvió a cuestionar la edad de Cristiano Ronaldo.

"Sólo me permití dudar de su rendimiento futbolístico en relación al comercial. La edad no perdona. También dijeron que Ibrahimovic jugaría hasta los 40 años, pero después de una lesión no le ha quedado más remedio que irse a los Estados Unidos", indicó.

PUEDES VER: Cristiano Ronaldo y el mensaje luego de su primer entrenamiento con la Juventus

De Laurentiis aclaró las manifestaciones que realizó entorno a la revelación respecto al rechazo a la oferta del agente de CR7, Jorge Mendes, quién deseaba que el capitán de la selección de Portugal recale en tienda napolitana.

"Han distorsionado mucho mis palabras. Nunca he dicho que su fichaje sea un fiasco. Es más, dije que es una gran operación de Agnelli. Han fichado a alguien que tiene la simpatía de todos los aficionados, no sólo de los de la Juventus", señaló.

NO TE LO PIERDAS: Conoce la lujosa mansión de Cristiano Ronaldo en Turín [FOTOS]

Finalmente, fiel a su estilo, volvió a arremeter contra la 'logentividad' de Cristiano Ronaldo: "Creo que Cristiano Ronaldo incluso podría hacer una película. Él, con Ibrahimovic... serían una pareja increíble", concluyó.

EL DATO

Cristiano Ronaldo llegó al Manchester United en la temporada 2003/04 procedente del Sporting.