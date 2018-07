Presidente de Nápoli critica el fichaje de Cristiano Ronaldo a la Juventus

Cristiano Ronaldo cerró negociaciones con la Juventus y el Real Madrid. El luso es nuevo jugador de la 'Vieja Señora' y no dudará en gritar todos los goles que anote con su nueva camiseta. El fichaje ha sido bien visto por muchos, pero a otros les parece una vergüenza. Así declaró el presidente del Nápoli, Antonio de Laurentiis, que no le parece correcto que el portugués haya llegado a la 'Juve'.

"No se crece con los nombres resonantes, son incursiones peligrosas porque al final el equipo juega para ese futbolista. Al fútbol se juega con once", fueron las duras palabras de De Laurentiis, que el día de ayer le dio una bienvenida un poco extraña a Cristiano Ronaldo al fútbol italiano: "Bienvenido Cristiano, más sal y pimienta". ¿A qué se refería? Un poco polémico de su parte.

Por otro lado, también se siente feliz de que un jugador de la categoría de Cristiano Ronaldo haya podido llegar al fútbol italiano, ya que ahora la liga italiana estará más a la vista de todo el mundo: "Me alegra que Ronaldo haya venido. Es la demostración de que el eje se está moviendo de España a la Serie A". A pesar de polémico, también puede llegar a ser contradictorio el mandamás del subcampeón italiano.

Por último, se refirió a sus palabras de inicio: "He rreglejado la falta de crecimiento del fútbol italiano desde el punto de vista empresarial y audiovisual. Me enfadé con mis compañeros por los derechos televisivos con Sky. Ahora con Cristiano Ronaldo podríamos haber dejado una puesta abierta para el futuro y pedir mucho más. No podemos quedarnos en 10 millones cada temporada", sentenció en la presentación de la temporada.