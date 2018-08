Liverpool: El terrible choque de James Milner que le valió 15 puntos de costura [FOTO]

A pesar de esta desafortunada anécdota el volate tomó con algo de humor este hecho y horas después publicó en su cuenta oficial de Twitter los 15 puntos que tuvieron que ser aplicados en el corte para poder atenderla

EL DATO

El próximo domingo 12 de agosto Liverpool de Inglaterra debuta en la Premier League ante el West Ham de Mauricio Pellegrini.

Another great preseason performance from the lads - leaving Ireland with a headache though 🤕#thanksDublin 🇮🇪#15stitches#onegoal#SavingPrivateRyanextra pic.twitter.com/SOlms7hB06