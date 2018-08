Leonardo Bonucci: "Estoy contento por volver, echaba de menos mi casa"

Leonardo Bonucci volvió a la Juventus luego de una temporada en el AC Milan y atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa respectiva de presentación. Los directivos de la 'Vieja Señora' recuperaron a uno de sus defensores estrellas y hoy, con la número '19', fue presentado de manera oficial. Mostró su entusiasmo y está contento por volver a su casa.

"Estoy contento por volver, echaba de menos mi casa. Doy las gracias al club, al entrenador y a mi agente que me han permitido estar aquí. Tengo mucho entusiasmo, ganas de mejorar y objetivos que conseguir", fueron las primeras palabras de Leonardo Bonucci. El experimentado defensor italiano aseguró que dará lo mejor de él para conseguir los objetivos trazados para la temporada.

Le consultaron sobre lo que significa ser compañero de Cristiano Ronaldo y no dudó en dejarle un mensaje al Real Madrid si es que llegan a chocar en Champions League. "Tener a Cristiano de nuestro lado nos ayuda. Si tuviéramos que jugar contra el Real Madrid no tendríamos que iniciar con 1-0 para ellos. Es estimulante entrenar con él, no se deja nada, nos permite aumentar aun más el nivel".

Además, aseguró que esta temporada la Juventus se preparará de la mejor manera posible para lograr el objetivo que es llegar a la final de la Champions League. Bonucci es consciente de lo que debe hacer el equipo para jugar hasta esa instancia. "El objetivo es llegar a la final en Madrid, ser competitivos en cada partido y jugarnos cada título".

A pesar de haber dejado a la Juventus durante una temporada, nunca se olvida de lo que es la camiseta 'bianconera' para él. "La Juve lo ha sido todo para mí estos años. He crecido mucho y el club siempre me ha hecho sentir su apoyo. Nos habíamos dejado con un estrechamiento de manos y un abrazo con el presidente".

Por último, habló sobre la relación que tiene con Massimiliano Allegri. Considera que ambos están bien y juntos lograrán alzar varios títulos hasta el final del curso. "¿La relación con Allegri? Es óptima, como personas inteligentes nos hemos estrechado la mano y abrazado. Nos hemos visto muchas veces el último año".