Allegri reveló sus razones para rechazar la oferta del Real Madrid

Era un secreto a voces, hoy lo confirmó Massimiliano Allegri: rechazó una oferta del Real Madrid para ser el sucesor de Zinedine Zidane. El técnico italiano dejó en claro que su compromiso que la Juventus era más importante que el interés del tricampeón de la Champions League.

"El máximo respeto que tengo por la Juventus y por mantener mi palabra. Fueron los argumentos que me condujeron con serenidad a rechazar la llamada del Real Madrid, del club más grande del mundo, del sueño de cualquier entrenador", declaró Allegri a la revista italiana 'Stile Mese'.

PUEDES VER: EA Sports confirma a Cristiano como portada del FIFA 19

El entrenador italiano priorizó su promesa con la Juventus. Me siento valorado por la consideración del Real Madrid, pero dije que no porque me había comprometido con el presidente Andrea Agnelli", sostuvo.

Pese a su negativa a la oferta del Real Madrid, Massimiliano Allegri no descartó, en la entrevista, poder recalar algún día en el club que le ha frustrado dos veces sus opciones de ganar la Champions League con la Juventus.

NO TE LO PIERDAS: Conoce los fichajes de los equipos peruanos para el Clausura

La negativa de Massimiliano Allegri le abrió una oportunidad a Julen Lopetegui, que no dejó escapar el Real Madrid pese a que ello le valió su despido de la selección española a pocos días del inicio del Mundial Rusia 2018.

EL DATO:

Massimiliano Allegri dirige a la Juventus desde el 2014. Lleva ganados 4 títulos de Serie A, otros cuatro de Copa Italia y una Supercopa de Italia.