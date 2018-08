Real Madrid vs Atlético Madrid: La infantil mano de Juanfran que le cuesta un penal a los ‘Colchoneros’ [VIDEO]

En la final de la Supercopa de Europa, el Atlético Madrid y el Real Madrid, campeones de la Europa League y la Champions respectivamente. Los dirigidos por Diego Simeone se pusieron adelante en el marcador antes del minuto de juego, pero la alegría del primer gol de Diego Costa no sería celebrada por mucho tiempo.

Real Madrid hizo pesar su categoría y Karim Benzema igualó las cosas a los 27 minutos. Luego, a los 61’, tuvieron la gran chance de ponerse arriba en el partido. La 'Casa Blanca' tenía un tiro de esquina a favor y Toni Kroos se dispuso en ejecutarlo, como siempre lo ha hecho, y un centro preciso terminó generando gran peligro.

La pelota iba dirigida al 'Gato' Benzema, pero Juanfran, encargado de marcarlo, su puso por delante de él, tal vez enfocándose más en el jugador que en la pelota. El salto del defensor del Atlético Madrid hizo que primero toque la pelota con el brazo izquierdo y luego con la cabeza, sacando el balón del área.

El árbitro Szymon Marciniak no dudó un instante y sancionó la falta como penal. Los airados reclamos de los jugadores del 'Atleti' no incidieron en la decisión y, por lo contrario, Diego Costa terminó siendo amonestado. Real Madrid no dejó pasar esta gran oportunidad de anotar y Sergio Ramos convirtió en gol la pena máxima.