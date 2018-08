MLS: Carlos Ascues ya posó de manera oficial con la camiseta de Orlando City [FOTOS]

El Orlando City anunció hace unas horas el fichaje de Carlos Ascues, en condición de préstamo por lo que resta de la temporada 2018. El habilidoso volante se traslado de inmediato a la ciudad del mismo nombre del club para finiquitar algunos detalles y de inmediato unirse a los entrenamientos para poder hacer su debut lo más pronto posible.

Apodado como 'El Patrón', Ascues buscará responder a la expectativa que se ha generado en los hinchas de 'Los Leones'. Tras hacerse presente en las instalaciones de su nuevo equipo, el ex jugador de Alianza Lima posó con su nueva camiseta en los camerinos y también pisó el gramado Orlando City Stadium, recinto en el que jugará en condición de local.

