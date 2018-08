La magistral reflexión del arquero de San Lorenzo a la prensa chilena tras el ataque de los hinchas de Temuco [VIDEO]

San Lorenzo puede preciarse de ser el único club en superar una eliminatoria de Copa Sudamericana tras perder, en cancha, los dos partidos. Fue 1-2 en Buenos Aires y 1-0 en Chile, pero la mala inscripción de un jugador de Deportes Temuco provocó el reclamo de la dirigencia 'cuerva', el mismo que ganaron y les dio un triunfo en mesa con marcador de 3-0, y fue aquel resultado el que les permitió avanzar a octavos de final pese a la derrota en el partido de vuelta.

Sin embargo, la eliminatoria no estuvo exenta de polémica y violencia de parte de ambos bandos. Desde las tribunas varios hinchas de Temuco lanzaron objetos contundentes contra los jugadores y comando técnico rivales. fue así que uno de los ayudantes de Claudio Biaggio, DT de San Lorenzo, acabó con el pómulo roto.

En la conferencia de prensa post-partido, la hostilidad de chilenos a argentinos no cesó y fue una pregunta de la prensa sureña la que hizo estallar al arquero Nico Navarro.

“¿No debería darle un poquito de vergüenza clasificar de esta manera, haber perdido los dos encuentros, tanto en Buenos Aires como acá?", le tiraron al "1" de San Lorenzo. Su respuesta no se hizo esperar y fue tajante.

“Vergüenza es lo que vivimos desde que llegamos a Chile. De ser argentino no tenemos ninguna vergüenza nosotros. Nosotros no hubiéramos mandado a nuestra hinchada a tirarle piedras y monedas durante todo el partido. No vi un policía. Somos colegas igual que ellos. Fue un error y se agarraron con San Lorenzo. No teníamos predio (campo de entrenamiento) para ir a entrenar, nos quisieron suspender el hotel para concentrar, sufrimos insultos y le abrieron el ojo al profe nuestro. A mí me daría vergüenza eso”, apuntó Navarro.

Sin embargo, el momento más tenso llegaría cuando el arquero afirmó que “en Argentina estas cosas no suceden”, lo que provocó las carcajadas de los periodistas chilenos.

“Yo no me reiría tanto, es preocupante. Sabemos que tenemos que mejorar un montón de cosas como país, pero ustedes a veces se tiran contra los argentinos y lo que pasó es vergonzoso. Me estoy yendo sin cambiar porque nos cortaron el agua y nos vamos a bañar al hotel. ¿Qué más falta que hagan? Eso es vergonzoso”, sentenció.

EL DATO:

San Lorenzo enfrentará a Nacional de Uruguay por el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.