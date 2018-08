Periodista chileno insulta a San Lorenzo por clasificar de forma polémica [VIDEO]

La polémica que vivió Temuco y San Lorenzo de Almagro la semana pasada no tiene cuándo terminar, el cuadro chileno se quejó porque CONMEBOL les había quitado el resultado en Buenos Aires donde ganaron 2-1 en el 'Nuevo Gasómetro', un hecho insólito porque la Confederación de Fútbol castigó algo que no entendían.

Según el informe que brindó la CONMEBOL, la incorporación del futbolista argentino Jonathan Requena ha sido indebida y eso generó que el dictamen sea en favor del cuadro argentino que ayer perdió 1-0.

Entonces dentro de la transmisión el periodista chileno, Alberto Jesús López, le dedicó unos minutos para atizar a quien significa hoy San Lorenzo de Almagro con todas sus letras. Usando un fuerte 'carajo' que defogó parte de su molesta por el triunfo que no sirvió de nada en el presente de Temuco.

Además, en conferencia de prensa se 'peleó' con el técnico de San Lorenzo, Claudio 'El pampa' Biaggio:

Periodista: "Fue ampliamente superior Deportes Temuco en ambos partidos, hay mucho que corregir, me imagino".

Biaggio: "¿Quieres que te diga que sí?".

Periodista: "Creo que sí, ¿no?".

Biaggio reitera: "¿Quieres que te diga que sí?".

Periodista: "Si me lo puede decir...".

Biaggio resignado: "Bueno".

Periodista recalca: "Fue superior Temuco, ¿o no?".

Biaggio: "¿Superior a qué?".

Periodista: "A ustedes".

Biaggio: "Bueno, está bien. Seguimos nosotros".

Periodista: "Perfecto".

Biaggio: "Me parece que hay algo que es claro. Ya está, ya pasó. La próxima vez lo pensarán y lo harán bien".

EL DATO:

CONMEBOL cerró el caso de Temuco con San Lorenzo de Almagro, debido a que el club chileno agotó las instancias de reclamo.