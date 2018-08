Paulo Dybala le dejó un sentido mensaje de despedida a Claudio Marchisio

Claudio Marchisio se desligó de la Juventus y Paulo Dybala le dejó un sentido mensaje de despedida en sus redes sociales. El argentino asegura que el mediocentro italiano fue su 'guía' durante su estadía en la 'Vieja Señora'. De manera casi automática, la imagen que publicó en Instagram ha tenido bastantes likes y comentarios de hinchas, también despidiendo a uno de los eternos capitanes del cuadro biancionero.

El italiano de 32 años decidió rescindir su contrato luego de veinticinco años siendo jugador de la Juventus. Su carrera fue muy exitosa, ya que ha tenido varios títulos y no olvidará nunca su estadía desde los siete años de edad en el cuadro de Turín. Paulo Dybala le dejó un mensaje muy importante, que te lo detallamos a continuación.

"Has sido una guía para mí desde el principio y me has enseñado tanto... Te deseo lo mejor en tu carrera y tu vida. Gracias y buena suerte Claudio Marchisio", escribió el atacante nacido en la Argentina. Acompañó la cita con una imagen en la que aparecen ambos durante un encuentro de la Serie A, competencia que inicia el día de mañana.

El debut de la Juventus, sin Marchisio, será el día de mañana. Se abrirá el telón de la Serie A y la 'Vieja Señora' tendrá que visitar al Chievo Verona. Será un encuentro más que especial para los intereses del cuadro bianconero, debido a que no solo le querrán dedicar el cotejo a Claudio, sino que significará el primer partido oficial de Cristiano Ronaldo con su nuevo club.

Claudio Marchisio llegó a la Juventus desde los siete años. Debutó en el 2006/2007, en una temporada que fue muy dura debido a que el equipo se encontraba en la segunda división de Italia. Sin embargo, una temporada después se marchó al Empoli. Volvió a la 'Vieja Señora' a mediados del 2008 y no se movió nunca más. Quince títulos para el mediocampista con la camiseta blanca y negra.