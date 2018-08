Presidente del Atlético Madrid sobre Filipe Luis: "Creo que se va a quedar"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético Madrid, habló sobre Filipe Luis y su posible marcha al fútbol francés. El mandamás de los 'colchoneros' entiende que el lateral izquierdo nacido en Brasil no tiene precio alguno a pesar de la millonaria oferta que le ha llegado desde el PSG.

A pesar de esto, el presidente del cuadro 'colchonero' dejó en claro que no se interpondrá en lo que decida el defensor. Entiende que un futbolista es libre de decidir en dónde quiere jugar. Para esta temporada, el Atlético Madrid se reforzó tanto en el mediocampo como en el ataque, pero en la defensa no tuvo la misma suerte.

"Filipe Luis es un gran jugador y no hay duda de que es una gran persona, pero estamos haciendo todo lo posible para que no se marche, aunque ellos juegan donde deciden", dijo Enrique Cerezo a 'Deportes Cuatro', conocido medio español. Es así que el mandamás del Atlético Madrid no le pondrá trabas al futbolista si quiere irse.

Cerezo sabe que nadie en Atlético Madrid quiere que Filipe Luis se vaya. Diego Simeone -DT-, los jugadores e hinchas están preocupados por el futuro del brasileño. Ante esto, dejó un mensaje que los pondrá un poco más tranquilos: "Soy optimista y creo que se va a quedar, pero hay que esperar a las próximas horas".