¡Al fin! Luego de muchos años Marcelo Bielsa pide disculpas a Hernán Crespo [VIDEO]

Este jueves Marcelo Bielsa sorprendió a todos luego de que en conferencia de prensa manifestara públicamente unas disculpas al delantero Hernán Crespo. El popular ´loco ‘dirigió al atacante cuando fue entrenador de la Selección Argentina para el proceso eliminatorio de Corea-Japón 2002.

Algo que nunca olvidaran los hinchas argentinos fue el momento en que Marcelo Bielsa cambió a Gabriel Batistuta justamente por Hernán Crespo, cuando Argentina perdía 1-0 contra Suecia y necesitaba mayor volumen ofensivo. Eso fue una constante a lo largo del proceso del ‘loco’ en la Albiceleste.

Pues bien, luego de varios años Marcelo Bielsa se disculpó ante Hernán Crespo por este hecho y por otro percance más personal que tuvo con ex delantero de River Plate, Inter, Milan entre otros.

"Con él (Hernán Crespo) cometí un grave error y aún hoy no me lo perdonó, a mí me tocó dirigir a un gran atacante como fue Crespo, un jugador muy generoso. Me tocó dirigirlo en dos momentos: cuando estaba madurando y cuando ya había madurado"

"Cuando estaba madurando, yo le dije que lo consideraba un jugador maduro. Pero le estaba mintiendo, cuando pasó el tiempo y él maduro verdaderamente, yo le dije: 'Qué madurez actual la tuya, no sos el mismo que eras antes' ─continuó─ Y él pensó: '¿Cómo? ¿Si antes me había dicho que ya estaba consolidado? Usted me engañó'. No me lo perdonó nunca. Y con mucha razón", afirmó Marcelo Bielsa.

Ya para finalizar la conferencia, explicó el hecho de estas disculpas y afirmó que fue por hacer sentir bien en esa momento a Hernán Crespo: "No lo hago para contárselo a ustedes, sino para pedirle públicamente disculpas a él, porque yo sé que lo defraudé con ese comportamiento".