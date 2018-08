Menotti: "Hay que dejar en paz a Messi, que no vuelva a la selección"

El “Flaco” César Luis Menotti la tiene muy clara. En su columna del diario Sport de Barcelona, aseguró que Lionel Messi está haciendo muy bien en alejarse un tiempo de la selección argentina. Según su apreciación, “La Pulga” no debe asumir ningún tipo de responsabilidad hasta que la marea baje.



"Messi no jugará estos partidos amistosos y es lo correcto. No pasa nada si no juega estos partidos. No es valiente construir un proyecto de selecciones alrededor de él. Demasiado ha hecho por nosotros y por el fútbol argentino.

No hay que darle a él la responsabilidad ni futbolística ni política de la reconstrucción. Ni siquiera hay que nombrarlo. Que sea feliz y mande mensajes de alegría cuando juega con el Barcelona.

Hay que dejarlo en paz, y cuando esté reorganizado el proyecto de selecciones argentinas él decidirá si quiere continuar en la Selección o no", escribió el ex DT de Argentina.

Como se recuerda, la albiceleste disputará dos partidos amistosos ante Guatemala y Colombia.