Barcelona vs Huesca EN VIVO ONLINE por DirecTV: horario, canales y transmisión TV de fecha 3 de la Liga Santander

Barcelona y Huesca se enfrentarán este domingo 2 de septiembre (11.30 a.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE vía por DirecTV, BeiN Sports y Movistar +) en el estadio Camp Nou por la tercera jornada de la Liga Santander. Lionel Messi buscará añadir un nueva víctima a su historial de goles en España y, asimismo, asegurar el liderato.

En el historial, Barcelona y Huesca solo se han enfrentado en una oportunidad en el competitivo fútbol español y fue en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey (temporada 2014-15), en dos partidos resueltos por goleada para los blaugranas: 0-4 en el Alcoraz y 8-1 en el Camp Nou.

Los de Ernesto Valverde, técnico del Barcelona, después de las dos triunfos consecutivas contra el Alavés y al Valladolid en este inicio de campeonato, buscarán la tercera frente al Huesca, un rival que se ha convertido en la revelación del curso en este inicio.

Con el parón de selecciones a la vuelta de la esquina, seguramente Ernesto Valverde no se planteará muchas rotaciones. Podría ser el momento para el estreno de Clément Lenglet, debido a la internacionalidad de Samuel Umtiti, para este encuentro importante del Barcelona para seguir en lo más alto de la Liga Santander.

Así, en la defensa el exjugador del Sevilla acompañaría a Gerard Piqué, defensa del Barcelona, en el eje central, por la derecha estaría Sergi Roberto y por la izquierda Jordi Alba, quien ha quedado fuera de la primera lista de Luis Enrique como seleccionador español.

También el chileno Arturo Vidal podría jugar de salida en lugar de Ivan Rakitic y haciendo pareja con Philippe Coutinho. Sergio Busquets es indiscutible como mediocentro del Barcelona.

Adelante, más allá de la posibilidad de que Malcom juegue por Ousmané Dembélé, no habrá cambios con Lionel Messi y Luis Suárez comandando el ataque del Barcelona.

El técnico Leo Franco, del Sevilla, esconde sus cartas y ha dirigido todos los entrenamientos a puerta cerrada, aunque seguramente reforzará su defensa ante el campeón de Liga Santander y en el Camp Nou.

Así para contener el ataque de los de Ernesto Valverde, Leo Franco se plantea juntar la línea defensiva y la media y tener más consistencia con la presencia de una tripleta de centrales por lo que Rubén Semedo ya podría jugar de salida.

El Huesca tiene disponible a todos sus jugadores, sin ningún lesionado, y con el regreso de Carlos Akapo, que ya ha cumplido los dos partidos de sanción que arrastraba de la pasada temporada.

Como ha ocurrido en los dos encuentros disputados hasta ahora, los altoaragoneses contarán con el apoyo de unos 400 aficionados.

HORARIO: BARCELONA VS. HUESCA [PAÍS POR PAÍS]

Perú: 11.30 a.m.

España: 6.30 p.m.

Italia: 6.30 p.m.

Argentina : 1.30 p.m.

Bolivia: 12:30 p.m.

Brasil: 1.30 p.m.

Canadá: 12.30 p.m.

Chile: 1.30 p.m.

Colombia: 11.30 a.m.

Costa Rica: 10:30 a.m.

Alemania: 6.30 p.m.

Francia: 6.30 p.m.

Inglaterra: 5.30 p.m.

Cuba: 12.30 p.m.

Ecuador: 11:30 a.m.

El Salvador: 10.30 a.m.

Estados.Unidos: 12.30 p.m. (Washington) - 9:30 a.m. (Los Ángeles)

Guatemala: 10.30 a.m.

Honduras: 10.30 a.m.

México: 11:30 a.m.

Nicaragua: 10.30 a.m.

Panamá: 11.30 a.m.

Paraguay: 12.30 p.m.

Puerto.Rico: 12.30 p.m.

República Dominicana: 12.30 p.m.

Uruguay: 1.30 p.m.

Venezuela: 12.30 p.m.

CANALES: BARCELONA VS. HUESCA, GUÍA TV

Perú: DIRECTV Sports (610-619)

España: beIN LaLiga, beIN Connect y LaLiga TV (Bar)

Argentina: DIRECTV Sports (610-619)

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: ESPN Brasil

Canadá: beIN Sports

Chile: DIRECTV Sports (610-619)

Ecuador: DIRECTV Sports (610-619)

Colombia: DIRECTV Sports (610-619)

Costa Rica: SKY Sports (504-546)

Cuba: Tele Rebelde

El Salvador: SKY Sports (504-546)

Estados Unidos: beIN Sports y beIN SPORTS Ñ

Guatemala: SKY Sports (504-546)

Honduras: SKY Sports (504-546)

México: SKY Sports (504-546)

Puerto Rico: SKY Sports (504-546)

Nicaragua: SKY Sports (504-546)

Panamá: SKY Sports (504-546)

Paraguay: DirecTV Sports

República Dominicana: SKY Sports (504-546)

Uruguay: DIRECTV Sports (610-619)

Venezuela: DIRECTV Sports (610-619)

ALINEACIONES PROBABLES: BARCELONA VS. HUESCA

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti o Lenglet, Alba; Busquets, Arturo Vidal o Rakitic, Coutinho; Dembélé, Lionel Messi y Luis Suárez.

Entrenador: Ernesto Valverde.

Huesca: Werner; Miramón, Pulido, Etxeita, Luisinho; Semedo, Musto, Melero, Gallar; Cucho Hernández y Longo.

Entrenador: Leo Franco.

Árbitro: Melero López (Comité Andaluz)

Estadio: Camp Nou.