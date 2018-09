Boca vs. Vélez EN VIVO con Luis Abram por Superliga Argentina

Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield se enfrentan este domingo 2 de septiembre (6:00 p.m./hora peruana) en La Bombonera, partido válido por la cuarta jornada de la Superliga Argentina. La transmisión EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo de TNT Sports y las incidencias las podrás seguir EN VIVO en Libero.pe.

Tras certificar su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores, Boca Juniors se mete de lleno a la Superliga Argentina en busca de dejar atrás su racha de partidos sin ganar y con el Vélez Sarsfield de Luis Abram en el horizonte.

El gran morbo que se avecinaba en este partido finalmente no se dará. Mauro Zárate quedó golpeado tras el partido ante Libertad y el DT Guillermo Barros Schelotto decidió no convocarlo y, de paso, no exponerlo ante su exclub, al que dejó con los crespos hechos para firmar con el 'Xeneize'.

Además, Fernando Gago, Pablo Pérez y Darío Benedetto también tendrían descanso y sus lugares en el once de Boca Juniors serían tomados por Nahitan Nández, Edwin Cardona y Wanchope Ábila. En tanto que por Zárate entrará Carlos Tévez, que viene en racha tras anotar en la Copa Libertadores.

Vélez Sarsfield, por su parte, vive un momento complicado debido a que tampoco gana hace dos partidos en la Superliga Argentina. Arrancó con triunfo ante Newell's, con gol de Luis Abram incluido, pero luego cosechó un empate y una derrota.

Asimismo, los de Gabriel Heinze miran de reojo la tabla de promedios ya que están a cuatro posiciones de San Martín de San Juan. Para Vélez, el objetivo es hacer una gran campaña para no complicarse con el descenso.

Vale destacar que Diego Armando Maradona será el invitado de honor de este domingo en La Bombonera debido a que le entregarán una plaqueta en conmemoración a los 31 años a la obtención del Metropolitano 81, único título del 'Pelusa' con la camiseta azul y oro.

Alineaciones probables del Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield:

Boca Juniors: Andrada; Jara, Goltz, Magallán, Olaza; Pavón, Nández, Barrios, Cardona; Tévez y Wanchope Ábila.

Vélez Sarsfield: Domínguez; Díaz, Laso, Abram, Ortega; Domínguez, Giménez, Robertone; Bouzat, Ramis o Salinas y Vargas.

Horarios del Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield:

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 6.00 p.m.

Estados Unidos: 6.00 p.m. (ET) / 3.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 5.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 7.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 8.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1.00 a.m. (al día siguiente)

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE el Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield?

Si quieres seguir en Internet el Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.