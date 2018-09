Eden Hazard critica a sus ex técnicos en Chelsea, José Mourinho y Antonio Conte

Eden Hazard decidió salir al frente para garantizar que esta temporada con Chelsea será totalmente distinta, debido a que el estilo de juego está siendo muy bueno y felicita al técnico italiano Maurizio Sarri por dejarles tantas enseñanzas con apenas unos meses juntos.

"Me gusta tener la pelota, no en mi centro, sino en los últimos 30 metros, este tipo de juego me agrada, es totalmente diferente de lo que teníamos con Conte o Mourinho", inició su mención el jugador más creativo de los 'Blues' en Londres.

Entrando a tallar un concepto más personal, el jugador contando sus sensaciones con una metodología de trabajo más directa y creíble. Sin tantos rodeos y con el fútbol que a todos les gusta según dice Hazard, jugando por el ras del piso e imprimiendo intensidad cuando es necesario.

"Tenemos más posesión de balón y eso no es nada mal para mí, ha sido bueno, se puede ver en el césped, ahora hay que esperar por todo lo que viene ... Estamos jugando buen fútbol y nos divertimos. con eso, queremos continuar en esta senda ".

EL DATO:

Eden Hazard ganó el balón de plata en Rusia 2018.