Denis Cherysev es investigado por supuesto caso de dopaje

Denis Cherysev, señalado ‘héroe’ de la Selección de Rusia en el último Mundial y recientemente fichado por el Sevilla atraviesa una verdadera crisis que podría dejarlo en inactividad hasta por 4 años, si se confirma la existencia de una sustancia prohibida.

Todo habría comenzado por la infidencia del padre del zurdo, Dimitri Cheryshev, quien en unas recientes declaraciones aseguró que el futbolista de 27 años se sometió a la aplicación de hormonas de crecimiento, sustancias prohibidas en el deporte rey.

Según el diario ‘The Telegraphe’, Denis Cherysev estaría siendo investigado por una agencia de antidopaje, sin embargo, el futbolista se esmeró en desmentir la información. "No sé de dónde sacó esto el periodista. Tal vez ellos no entendieron a mi padre porque nunca he usado ninguna sustancia prohibida", expresó Cherysev.

Asimismo, la Federación Rusa de Fútbol explicó que Cherysev recibió un tratamiento de plasma rico en plaquetas, permitido por la FIFA y legal en el deporte mundial, y señalando que hubo un mal entendido con el padre del futbolista.

EL DATO

Denís Chéryshev estuvo presente en el once de Rusia en la victoria sobre Turquía por 2-1, en el que anotó un gol. El encuentro correspondió a la primera fecha de la Liga de Naciones UEFA.