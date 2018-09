Robinho: “El Real Madrid me vendió al City y no al Chelsea por orgullo”

Robinho, una de las mayores promesas del fútbol en la década del 2000 y quien se prepara para una nueva temporada con Sivasspor de Turquía , repasó en una entrevista su paso por el Real Madrid, donde no guarda sus mejores recuerdos.

El crack brasileño analizó la última parte de su estadía con el cuadro blanco, cuando Fabio Capello lo dejaba en el banquillo: “Tuve oportunidad de jugar con todos mis entrenadores en el Madrid. Cuando Capello llegó, por alguna razón, tal vez por mi edad, me puso en el banquillo. No me pude quejar, él era el entrenador y era su decisión. Pero no estaba feliz con el rol de sustituto de segunda parte”, declaró a la revista FourFourTwo.

Sobre su salida del Real Madrid al Manchester City, el extremo brasileño confesó que no era su primera opción, sino que ya tenía un acuerdo con el Chelsea que, finalmente, se truncó.

“Mi objetivo era irme al Chelsea. Pero al Real Madrid no le gustó que el Chelsea vendiera camisetas con mi nombre antes de que el acuerdo esté hecho. Fue un asunto de orgullo para el Real Madrid. Además, el Chelsea jugaba Champions y el City no”, agregó.

Por último, Robinho también brindó detalles sobre la amistad que tenía con Beckham.

“Es una persona muy humilde, el jugador que más tenía los pies en la tierra. Es increíble”, sentenció.