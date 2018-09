Ivan Rakitic: "Messi es el mejor, pero Modric se lo merece todo este año"

El premio 'The Best' se encuentra a la vuelta de la esquina y muchos especulan sobre el posible ganador del certamen como de las figuras que no llegaron a la final. Una de las voces autorizadas para referirse sobre ambas partes es Ivan Rakitic, quien se pronunció sobre sus compañeros Lionel Messi y Luka Modric.

"Luka se lo merece todo. Le felicité el día 5 y ahora que le he vuelto a ver otra vez. Somos un país pequeño y es un orgullo tener al mejor jugador de Europa y del mundo", declaró Rakitic en conferencia de prensa tras el entrenamiento de la selección croata.

Sin embargo, el popular 'Raketa' no duda de la calidad de Messi, quien a pesar de no alcanzar la nómina final, lo considera el número uno. "Para mí en general el mejor del mundo y de la historia es Leo, eso es fácil. Pero este ha sido el año de Luka. Y Leo y toda la gente del fútbol lo sabe. Si es el mejor jugador de Europa, no sé qué más tiene que hacer para ser el mejor del mundo".

El mediocampista del Barcelona respaldó a su compañero de selección tras las constantes críticas por su nominación. "Luka está muy contento. Nadie le ha regalado nada. Siempre hay gustos, pero lo importante para nosotros son premios que gana toda Croacia. Va a ganar más premios en el futuro".

Además, Rakitic dio algunas palabras sobre su extécnico en el Barcelona, Luis Enrique, a quien enfrentará este martes por la Liga de Naciones UEFA. "Le deseo lo mejor, pero hoy no. Jugar contra él es una alegría, un orgullo. Me alegro mucho verle. El punto fuerte de sus equipos es que atacan y atacan. Trabaja todos los detalles. Con los jugadores que tiene España no puede haber secretos. Vamos a intentar amargarles el día".

EL DATO

Croacia se enfrentará contra España este martes 11 de setiembre a la 1:45 p.m. por la segunda fecha de la Liga de Naciones.