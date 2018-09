España vs Croacia EN VIVO por la fecha 2 de la Liga de Naciones [GUÍA DE CANALES]

Croacia visita a España EN VIVO para disputar la segunda jornada de la Liga de Naciones, desde la 1:45 p.m. en el Estadio Martínez Valero. La transmisión estará a cargo de DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Perú. Además, podrás seguir el minuto a minuto vía Libero.pe.

Tras vencer por 2-1 a Inglaterra, la Selección de España asumirá un difícil compromiso nada menos que enfrentando al subcampeón del mundo, Croacia. Por lo que, el equipo liderado por Luis Enrique espera asegurar la clasificación a la siguiente fase.

🗣 Busquets: "Lo importante es que la @SeFutbol mantenga su nivel. Ojalá mantengamos la línea que iniciamos el otro día en Wembley" #UnaNuevaIlusión



📺 EN DIRECTO: https://t.co/5bomQQf9gD pic.twitter.com/P3A7xaSpEt — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 10 de septiembre de 2018

El estratega, Luis Enrique ha dejado en claro que, a pesar de las ausencias de los referentes como Andrés Iniesta, Gerard Piqué y David Silva, ha replanteado el juego de la ‘Furia Roja’ haciéndola un equipo con confianza, tras la débil participación en el Mundial Rusia 2018.

Sin embargo, las cosas para los españoles no serán sencillas, pues Croacia ha demostrado estar a la altura y con sus máximas figuras como Luka Modric e Ivan Rakitic, no darán tregua en su primer partido de la Liga de Naciones.

El elenco de Zlatko Dalić, espera recuperar el honor tras no conseguir la victoria frente a Portugal en el amistoso del pasado jueves. Cabe recordar que, en los últimos 5 enfrentamientos entre España vs Croacia, la ‘Furia Roja’ salió airosa 3 veces, los ‘Vatreni’ una, y la otra fue empate.

Posibles alineaciones del España vs Croacia:

España: De Gea, Azpilicueta, Albiol, Ramos, Gayà, Busquets, Saúl, Sergi Roberto, Isco, Rodrigo y Morata,

Croacia: Kalinic, Vrsajlko, Mitrovic, Vida, Barisic, Bladej, Kovacic, Pjaca, Modric, Perisic y Livaja.

Guía de canales España vs Croacia:

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

ArubBrasil: Esporte Interativo Plus, TNT Brazil, TNT Go

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Italia: Canale 5

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

España: TVE La 1

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Horarios de España vs Croacia:

Argentina: 3:45 p.m.

Colombia: 1:45 p.m.

México: 1:45 p.m.

Perú: 1:45 p.m.