¿PARA DÓNDE SE VA? Thiago Alcántara aclaró rumores sobre su futuro

El nombre de Thiago Alcántara fue uno de los más voceados en el último mercado de verano, clubes como Real Madrid, Barcelona y Manchester United preguntaron por sus servicios luego de que sorpresivamente el Bayern Múnich lo declarara 'transferible'.

Sin embargo, el volante español supo ser paciente y peleó por un espacio en el equipo de Niko Kovac. El resultado de su esfuerzo: titular en las dos primeras fechas de la Bundesliga, en el inicio de la Copa y también inicialista en la Supercopa de Alemania, 4 partidos donde jugó los 90'.

Por ende, el mediocentro de 27 años se ganó su convocatoria en la Selección de España de Luis Enrique, en donde fue uno los mejores en la cancha en la victoria ante Inglaterra por el inicio de la Nations League (2-1). Duelo en el que además aprovechó para aclarar su futuro tras el partido.

"Ha sido un gran triunfo ante una gran selección. ¿Sobre mi futuro? Todo está claro, no tengo 18 años, ya somos mayorcitos para afrontar las situaciones. He disfrutado con los compañeros y no hay cosa mejor cosa que estar en el Bayern Múnich", señaló un seguro Alcántara quien tampoco cambiará de equipo en el próximo mercado invernal.