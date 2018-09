Luis Enrique sobre la selección española: "Vamos a jugar al ataque desde el principio"

Luis Enrique habló en conferencia de prensa tras el entrenamiento de la selección española, donde se refirió sobre Sergio Ramos, actual capitán de 'La 'Roja'. A pesar de la rivalidad que tienen ambos personajes a nivel de clubes, el excentrocampista se encuentra satisfecho con la labor del defensor merengue.

"Ser capitán es por el número de internacionalidades. Sergio es el jugador con más internacionalidades y el que más tiene en la selección. Sabía que tenía una gran personalidad, es un gran líder dentro y fuera del terreno juego. Estoy encantado y espero que siga muchos años con nosotros", declaró el estratega español.

El extécnico del Barcelona reveló el estilo de juego que quiere impartir en sus seleccionados. "Vamos a jugar al ataque desde el principio, a tener el balón, a presionar alto al rival. Ese es nuestro planteamiento, luego ya veremos si nos sale, pero en principio seremos agresivos. El hecho de haber sido una selección referente ha hecho que todos conozcan a la Selección Española. El objetivo es evolucionar y dejar de ser previsibles".

Además, Luis Enrique se refirió a las prácticas que realizan sus jugadores para contrarrestar una de las mayores fortalezas del seleccionado inglés, el balón aéreo. "Podría decir los jugadores que harán el balón parado, pero el señor Southgate seguro que tiene espías y no quiero darle pistas. Ha sido una semana muy intensa y les he pedido a los jugadores un trabajo extra. Pero no voy a darles pistas. Al rival, ni agua".

EL DATO

La selección de España se enfrentará a su similar de Inglaterra este sábado a la 1:45 p.m.