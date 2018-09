España vs Inglaterra EN VIVO: con Sergio Ramos por la fecha 1 de la Liga de Naciones

Por el grupo A de la Liga de Naciones de la UEFA, España vs Inglaterra se enfrentan EN VIVO TV ONLINE EN DIRECTO vía DirecTv Sports, Sky y Univisión. El partido se disputará en el Wembley Stadium desde la 1:45 p.m. / Hora peruana. Además, Libero.pe, te traerá todas las incidencias al instante con las alineaciones, las jugadas, los goles y el resumen completo del partido.

Bajo el mando de Luis Enrique, España tendrá un partido complicado en condición de visitante. La ‘Roja’ ya no cuenta con sus emblemas como Gerard Piqué, David Silva y Andrés Iniesta, sumado que también el técnico asturiano no convocó a Koke o Jordi Alba, habituales titulares con su selección.

Eso sí, se confirmó que el Wemnley, que tiene una capacidad para 90.000 lucirá un lleno total pues todas las entradas se agotaron para este encuentro. “Los aficionados han adquirido todas las localidades disponibles para presenciar el Inglaterra vs España”, señala la página oficial de España.

"Me Me encanta jugar contra Inglaterra y en Wembley, me gustan las emociones fuertes", señaló Luis Enrique, mientras tanto, el capitán Sergio Ramos puntualizó: “Al técnico y a mí nos une el mismo objetivo: liderar esta España e intentar llevarla a lo más alto"

Por su parte, Inglaterra están confiados en celebrar en casa: "Es genial que haya una emoción sobre el fútbol internacional de nuevo. Una de nuestras ambiciones durante el último año ha sido la conexión con los seguidores", señaló el ariete Harry Kane.

España vs Inglaterra EN VIVO ONLINE EN DIRECTO | Posibles alineaciones

España: De Gea; Carvajal, Ramos, Albiol, Alonso; Thiago, Busquets, Saúl; Asensio, Morata, Isco. DT. Luis Enrique.

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Henderson, Shaw; Alli, Lingard; Rashford, Kane. DT. Gareth Southgate.

España vs Inglaterra EN VIVO ONLINE EN DIRECTO | Guía de canales

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Francia: TMC

Guatemala: Sky HD

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

España: TVE La 1

Estados Unidos: Univisión Deportes, UniMás, ESPN+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

España vs Inglaterra EN VIVO ONLINE EN DIRECTO | Horarios del mundo

Argentina: 3:45 p.m.

Colombia: 1:45 p.m.

Chile: 2:45 p.m.

México: 1:45 p.m.

Estados Unidos: 11: 45 a.m. / 2:45 p.m.

España: 8:45 p.m.