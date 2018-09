Isco estalló contra periodista en conferencia de prensa [VIDEO]

Isco Alarcón se prepara junto a sus compañeros de la Selección de España para disputar el duelo de este sábado ante el conjunto inglés por la Liga de las Naciones. En conferencia de prensa, el mediocentro de Real Madrid habló de varios temas, pero llamó la atención la manera en cómo dejó mal parado a un periodista ante sus colegas.

Cuando le llegó el turno de hacer su pregunta, le cuestionó a Isco sobre los rivales que salen a defenderse y cómo siente hacerle él (Alarcón) más daño al rival. Si recibiendo entre líneas o bajando al centro del campo a recibir el balón. Cuando todos esperaban una respuesta inteligente, decidió rechazar la pregunta.

"Yo a ti no te voy a contestar porque al final diga yo lo que diga tú vas a poner lo que quieras en tu sección del periódico. Así que te voy a dejar que sigas esa línea en la que estás escribiendo y bueno que intentes molestar lo menos posible a la Selección porque al final esto es de todos nosotros. Estamos en el campo, pero necesitamos ayuda de fuera. No necesitamos a gente que nos esté pegando con palos continuamente porque al final no ayuda", respondió Isco.

Cabe resaltar que el encuentro entre las selecciones de España e Inglaterra se jugará este sábado 8 de setiembre en Wembley, Londres. Será la primera jornada de la Liga de las Naciones y el minuto a minuto lo podrás seguir a través de Líbero, que te detallará absolutamente todo lo que suceda en el cotejo.

DATO

La última vez que ambos se enfrentaron igualaron a dos tantos. Esto fue el 15 de noviembre del 2016.

VIDEO (AS)