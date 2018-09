España vs Inglaterra EN VIVO en la fecha 1 de la Liga de Naciones de la UEFA

España vs Inglaterra EN VIVO medirán fuerzas este sábado a la 1:45 p.m. en el estadio Wembley de Londres, en el compromiso correspondiente a la primera fecha del Grupo 5 de la Liga de Naciones de la UEFA. La transmisión estará a cargo de DIRECTV Play Deportes y podrás seguir el minuto a minuto vía Libero.pe.

Con la óptica puesta en dejar al olvido la campaña que dejó en el Mundial Rusia 2018, Luis Enrique encuentra en la Liga de Naciones la perfecta oportunidad de sacar a flote la mejor versión de la Selección de España, aunque sabe que debe cubrir varias ausencias.

Sin Andrés Iniesta, Gerard Piqué y David Silva, el estrega de la ‘Furia Roja’, Luis Enrique ubicó a Íñigo Martínez, Dani Ceballos y Raúl Albiol como herederos de los referentes que dejan a España. Además, continúa con la experiencia de Dani Carvajal, Morata e Isco.

En la otra cara de la moneda, Inglaterra llega al encuentro como favorito, tras quedar en el cuarto puesto en la última Copa del Mundo, por lo que, Gareth Southgate espera superar las expectivas de todos y salir airoso con su máxima figura, Harry Kane.

En la historia, España e Inglaterra se han visto las caras en 25 oportunidades, de las cuales 12 fueron para los ‘tres leones’, 9 para los alemanes y los 4 restantes empates. La última vez que se enfrentaron fue el 15 de noviembre del 2016, en un amistoso que terminó con empate de 2. Los gloes fueron de Lallana y Vardy para Inglaterra, mientras que, Isco y Aspas anotaron para los españoles.

Posibles alineaciones del España vs Inglaterra:

España: De Gea; Carvajal, Ramos, Albiol, Alonso; Thiago, Busquets, Saúl; Asensio, Morata, Isco. DT. Luis Enrique.

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Henderson, Shaw; Alli, Lingard; Rashford, Kane. DT. Gareth Southgate.

Guía de canales del España vs Inglaterra:

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Francia: TMC

Guatemala: Sky HD

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

España: TVE La 1

Estados Unidos: Univisión Deportes, UniMás, ESPN+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Horarios del España vs Inglaterra:

Argentina: 3:45 p.m.

Colombia: 1:45 p.m.

Chile: 2:45 p.m.

México: 1:45 p.m.

Estados Unidos: 11: 45 a.m. / 2:45 p.m.

España: 8:45 p.m.