Zlatko Dalic arremete contra los políticos de Croacia en una 'carta abierta'

El último martes, Zlatko Dalic escribió supuestamente una carta abierta a Croacia para hacer graves acusaciones. En ella se lee textualmente "No uses nuestro éxito para su promoción... No son bienvenidos en nuestro vestuario, no queremos hacernos fotos ni tratar con vosotros".

"Pido a los políticos y a todos los representantes de las autoridades que han llevado al pueblo al infierno de la miseria, la desesperación y la pobreza que se alejen de la selección de Croacia", señala el técnico de croata en la supuesta carta abierta que dio a conocer la prensa balcánica.

Es más, en la misiva se dice que todo el equipo donará los premios conseguidos en el Mundial. "Tenemos niños que se van con hambre a la cama, porque sus padres, desempleados, no tienen qué darles para comer. La gente que le ha hecho esto a nuestro país no es bienvenida"

Sin embargo, la 'supuesta carta abierta de Zlatko Dalic' parece que es falsa, la prensa de dicho país no ha podimo confirmar la veracidad del téxto. Es más, en la final del Mundial, se vio que tenía una buena relación con la presidenta mencionada.

DATO:

Croacia, tras quedar en el segundo lugar el Mundial se llevó 28 millones por concepto de premios.